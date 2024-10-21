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Bangladeş'te Grevler Hazır Giyim Sektörüne 400 Milyon Dolar Zarar Verdi

Bangladeş'te Grevler Hazır Giyim Sektörüne 400 Milyon Dolar Zarar Verdi
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen grevler, hazır giyim sektöründe yaklaşık 400 milyon dolar üretim kaybına yol açtı. On binlerce işçi, hak talepleri için grevde bulundu, ancak fabrikalar tekrar faaliyete geçti.

DAKKA, 21 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın dış kesimlerinde bulunan çok sayıdaki büyük hazır giyim sektörü merkezinde kısa süre önce düzenlenen grevler, yaklaşık yarım milyar ABD doları tutarında zarara yol açtı.

Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı Khandoker Rafiqul Islam, Cumartesi günü Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, "Eylül ve Ekim'deki grevler yüzünden yaklaşık 400 milyon dolar tutarında üretim kaybımız oldu" dedi.

Islam, fabrikaların an itibarıyla her zamanki gibi faaliyet gösterdiğini belirterek sanayi merkezlerinde hukuk ve düzenin sağlanmasının önemini vurguladı.

Islam, grevler yüzünden haftalarca süren belirsizliğin ardından önde gelen uluslararası giyim perakendecileri ve markalarından gelen siparişlerin normale döndüğünü belirtti.

Bangladeş'in Ashulia ve Gazipur sanayi merkezlerindeki yüzlerce hazır giyim fabrikası, haftalarca süren grevler yüzünden kapalı kalmıştı.

İşe devam ikramiyesi, yemek ve diğer hakların ödemelerinin yapılması ve işten çıkarılmalara son verilmesi gibi taleplerle on binlerce işçi grevlere katıldı.

Dünya hazır giyim sektöründe önemli bir oyuncu olarak yükselen Bangladeş, Çin'in ardından dünyanın ikinci en büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda.

Bangladeş'te dünyanın en büyük markalarına satış yapan ve ülkenin yaklaşık 50 milyar doları bulan yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan 3.500 civarında hazır giyim fabrikası bulunuyor.

Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği'ne göre hazır giyim fabrikalarında çalışan yaklaşık 4 milyon işçinin yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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