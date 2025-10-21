Balıkesirli Çiftçilere 44 Milyon Lira Destek

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir'de zirai dondan etkilenen çiftçilere 44 milyon 372 bin lira destek sağlanacağını bildirdi.

Aydemir, yazılı açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destek programı sayesinde, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, kırsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve tarımsal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Aydemir, TARSİM sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan 1686 Balıkesirli üreticiye toplam 44 milyon 372 bin lira tutarındaki destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Başkan Aydemir, "Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu destekler, üretim gücümüzü artıracak, bereketi büyütecektir." ifadesini kullandı.

Bu desteğin zirai don mağduru çiftçilere nefes aldıracağını belirten Aydemir, destek programının hayata geçirilmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ve emeği geçen herkese teşekkür etti.