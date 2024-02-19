Balıkesir'de yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden hakimliğe sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.