Balıkesir'de depoda yangın

Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir yapı marketin deposunda çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.

BALIKESİR'de bir yapı marketin deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Altıeylül ilçesi Kepsut Caddesi'ndeki bir yapı marketin deposunda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

