Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Sındırgı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçeye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşılan araçta arama yaptı.

Araçta 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve hassas terazi ele geçirildi.

Söz konusu araçta bulunan şüpheliler Ahmet B, Tunahan G, Seyit A.S. ve Emre B'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucunun temin edildiği İzlem K'yi de yakaladı.

Bu kişinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.