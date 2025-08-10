Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Güncelleme:
Edremit ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 40 litre etil alkol ve 13 litre sahte içki ile birlikte bir şüpheli yakalandı. Adli işlemler başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içki operasyonunda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 40 litre etil alkol, 13 litre sahte içti ile 13 adet alkol kiti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli M.T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

