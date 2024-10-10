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Balıkesir'de İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Destek: 'Yakın Kart' Uygulaması Başlatıldı

Balıkesir'de İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Destek: 'Yakın Kart' Uygulaması Başlatıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik 'Yakın Kart' uygulamasını başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu sistemin sosyal yardımların yanı sıra tüm Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahiplerine sosyal destek amacıyla "Yakın Kart" uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü"nde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Yakın Kart"ın yalnızca sosyal destek kartı olmadığını, tüm Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıran kent kartı olacağını söyledi.

Akın, bu projeyle ihtiyaç sahiplerinden dul ve yetim kadınlara, emeklilere yılda 20 bin lira, askere gidecek gençlere 5 bin lira, ailelere her ay 1000 lira, 0-4 yaşlarında çocuğu olan ailelere her ay 1000 lira, yenidoğan bebeği olanlara aylık 2 bin lira, üniversiteyi il dışında okuyan gençlere gidiş dönüş bileti, gazilere Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira, engellilere yılbaşında 5 bin lira, kış dönemi için yakacak desteği 5 bin lira, yeni evlenen çiftlere bir kereye mahsus 30 bin lira, okul üniforması, bayramlık kıyafet gibi ihtiyaçlar için kişi başı 1500 lira, ayrıca hanedeki öğrenci sayısına göre kırtasiye desteği sağlanacağını bildirdi.

Başvuruların, Yakın Çözüm telefon hattından ve Yakın Kart web sitesinden alınmaya başlandığını dile getiren Akın, "Müracaatlar adil bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırıldıktan sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kartlarına ilgili bakiyeler yüklenecek. Yükleme yapıldığında kart sahibine SMS ile bildirim gidecek ve ihtiyaç sahiplerimiz anlaşmalı esnafımıza giderek ihtiyaçlarını temin edecek. 20 ilçemizde bu kartlarımız kullanılacak." dedi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

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