Balıkesir'de DOST projesi hayata geçirildi

Balıkesir'de, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların spor, eğitim ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Dayanışma, Ortak Hareket, Sosyal Toplum Projesi'nin (DOST) tanıtım ve malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir BM 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, projenin dezavantajlı gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, sağlanan imkanların gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacağını ifade ederek, "Devletimiz her zaman gençlerimizin yanında. Gençlerimiz her zaman azimle çalışmayı sürdürsün. Umuyorum ki sağlanan destekler önemli başarılara dönüşecek." diye konuştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp de projeyle çocukların spora, eğitime ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Özalp, kendilerine destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından roman gençlerden oluşan ekip kısa bir konser verdi.

Projeye ilişkin bilgilerin verildiği tören, çocuklara spor malzemelerinin dağıtımının ardından sona erdi.