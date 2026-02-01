Haberler

Gömeç'te matkap bataryasının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir iş yerinde şarja takılı bataryanın patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde şarja takılı bataryanın patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi Ali Gaffar Sokak'taki ısı tesisat dükkanında şarja takılı olan matkabın bataryası henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
