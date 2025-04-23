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Balıkesir'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda öğrencilerin hazırladığı maketler, halk oyunları, mehter takımı gösterisi ve şarkı-şiir sunumları yer aldı.

BALIKESİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen coşkulu programla kutlandı. Spor salonu bahçesinde öğrenciler tarafından okulda hazırlanan maketler sergilendi. Spor salonundaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasıyla başladı. Farklı bölgelerin halk oyunları gösterilerini sergileyen çocukların programı, mehter takımı gösterisiyle devam etti. Şarkı ve şiir sunumlarıyla süren programı protokol üyeleri ve veliler beğeniyle izledi. Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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