Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinde bulunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım paylarını karşılayacağını duyurdu. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım paylarını karşılama kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilerin ilaç katılım payları belediye tarafından ödenecek.

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup eczaneden aldıkları reçete dökümünü sisteme yükleyebilecek.

İncelemelerin ardından onaylanan ödemeler, hak sahiplerinin "yakın kart"larına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de 373 bin emeklinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllarını devletimize, milletimize vermiş olan emeklilerimizin zor gününde yanlarında olabilmek için ihtiyaç sahibi emeklilerimizin ilaç katılım paylarını bugünden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. 20 ilçemizin tamamında da emekliler evleri açacağız. Tüm ihtiyaç sahibi emekli büyüklerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda