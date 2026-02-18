Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi
Çanakkale'de Sarıçay'da meydana gelen taşkın sonucunda zarar gören balıkçılar, teknelerinin güvenliğini sağlamak için gece saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı.
BALIKÇILAR TEKNELERİNİN BAŞINDA NÖBET BEKLİYOR
Çanakkale'yi ortasından geçerek ikiye bölen Sarıçay'da gece saatlerinde yaşanan taşkında zarar gören bazı tekneler su alıp, battı. Bazı balıkçılar, kendi teknelerinin de zarar görmemesi için gece başladıkları nöbeti sürdürüyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı