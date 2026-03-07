Haberler

Arhavi'de 1 Milyon Lira Değerinde Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Güncelleme:
Artvin'in Arhavi ilçesinde, 1 milyon lira değerindeki bakır gerilim hattı kablosunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma tarafından başlatılan operasyonda iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, kabloları profesyonel bir yöntemle vinç kiralayarak çaldıkları belirlendi.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki bakır gerilim hattı kablosunu vinç kiralayarak, çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi Ciha Kalesi mevkisindeki ormanda elektrik hattına ait kabloların çalındığı ihbarı sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede; elektrik direkleri üzerinde bulunan 300 metre uzunluğundaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde bakır kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi. Şüphelilerin kabloları direklerden indirmek için vinç kiraladıkları ve profesyonel bir yöntem kullanarak kabloları kesip, indirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler Ü.U. ve E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

