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Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğinde dijital süt analizi incelemesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Serdar Günyel, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğini ziyaret ederek süt analizlerinde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Görüşmede süt kalitesinin artırılması ve dijital altyapının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeleri Daire Başkanı Serdar Günyel, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğini ziyaret ederek süt analizlerinde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını inceledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Günyel ziyaret kapsamında süt toplama ve analiz süreçlerinde kullanılan dijital uygulamaları yerinde değerlendirdi.

Ziyarette üreticiler ve birlik yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, süt kalitesinin artırılması, analiz süreçlerinin hızlandırılması ve dijital altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Günyel'e ziyaret sırasında birlik yöneticileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, hayvancılık altyapısını güçlendirmeye yönelik projelere destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sedat Kara
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