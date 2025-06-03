Bakanlık, Akaryakıt İstasyonlarıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi

Bakanlık, Akaryakıt İstasyonlarıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık, akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisinin 2011'den beri kendilerinde olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki ile "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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