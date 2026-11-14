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Bakanlığın Cuma Buluşmaları'nda Tekirdağ'da 11 ilçede üreticiler bilgilendirildi

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Bakanlığın Cuma Buluşmaları'nda Tekirdağ'da 11 ilçede üreticiler bilgilendirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 11 ilçedeki toplantılarda üreticilere yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarım sigortalarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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