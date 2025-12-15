Ankara-Bakanlar Tekin ve Kacır, 'Türk Malları Haftası'nda öğrencilerle buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrencilerle buluşarak, onların hazırladığı coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi. Bakan Kacır, " Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada 2'nci sırada" dedi.

Bakanlar Tekin ve Kacır, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında önce Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde Ankara Hızlı Tren Gar'ında düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bakanlar, sergide bulunan 46 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı modellerin yanı sıra, TÜRASAŞ, MKE, HAVELSAN, TUSAŞ, STM, ASELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT olmak üzere 8 kurumun stantlarını gezdi. Tekin ve Kacır, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Tekin ve Kacır, daha sonra Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Coğrafi İşaretler' etkinliğine katıldı. Bakanlar, okula yerli ve milli otomobil Togg ile geldi. Yöresel kıyafetler giyen çocukların karşıladığı Tekin ve Kacır, öğrencilerin hazırladığı Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin bulunduğu sergiyi gezdi. Tekin ve Kacır, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

'ÇOCUKLAR HAYALLAR KURABİLSİN'

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen, ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmeyi istediklerini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1921 yılında ilk Maarif Kongresi'ni topladığında bu vurguyu yapıyor; 'Köklerine, kendi kültürüne vakıf ama modern dünyaya da entegre olabilecek bir eğitim öğretim sistemi inşa etmeliyiz.' Bizim de şu anda yaptığımız şey bu. Bunun önemli unsurlarından bir tanesi de geçmişine, kültürüne sahip çıkmak. Bizim bu ülkede üretilen, bizden önceki büyüklerimiz, atalarımızın ürettikleri, bizden önceki hükümetler döneminde üretilen katma değeri olan ürünler, bilimsel yenilikler bunların hepsini çocuklarımız öğrensinler, bilsinler ve bunların üzerinden yeni hayaller kurabilmeyi öğrensinler, yeni hayaller kurabilsinler istiyorum" dedi.

'TEKNOFEST'E 1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ KATILDI'

Bakan Kacır ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 65 bin okulda 18 milyondan fazla öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen ile birlikte 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı başarılı şekilde icra ettiğini vurgulayarak, "Malumumuz 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, Türkiye'de, dost ve kardeş coğrafyalarda gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST'lerde de en büyük paydaşımız yine Milli Eğitim Bakanlığımız. Bu yıl 1 milyon 200 binden fazla öğrencimiz TEKNOFEST'lere katıldı. Yarışmalarda hayallerini araştırma, geliştirme ve projelere dönüştürdüler. Artık TEKNOFEST'lerde yetişen gençlerimiz kendi teknolojik ilişkilerini kuracak seviyeye geldiler. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin aslında bütün bu çalışmalar en büyük ispatı niteliğindeö diye konuştu.

'EN FAZLA TESCİL ALDIĞMIZ YIL OLDU'

Bakan Kacır, 15 Aralık tarihinin 'Coğrafi İşaretli Ürünler Günü' olarak icra edilmesinin çok isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Biz de Türk Patent ve Marka Kurulumuz aracılığıyla bu sürece katkı veriyoruz. Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada 2'nci sırada. 1798 coğrafi işaretli ürünümüz var. Özellikle son dönemde coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada tanınırlığına çok gayret ediyoruz. Avrupa Birliği tescili coğrafi işaretli ürün sayımızı bu yıl 44'e çıkardık. 15 ürünümüz Avrupa Birliği'nde tescil edildi ve en fazla sayıda ürünün Avrupa Birliği tescili aldığı yıl bu yıl olmuş oldu. İnşallah bu tanınırlıkla birlikte bunun ekonomik potansiyelinde güçlenmesi için daha fazla çalışacağızö ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,