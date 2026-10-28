Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Yumaklı pancar üreticilerine 952 milyon lira avans ödemesi yapıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yumaklı pancar üreticilerine 952 milyon lira avans ödemesi yapıldığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına toplam 952 milyon lira tutarındaki 5'inci avans ödemesinin aktarıldığını açıkladı. Yumaklı, ödemelerin üreten Türkiye'nin emektarlarına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerinin hesaplarına 952 milyon lira tutarında avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplam 952 milyon TL büyüklüğündeki 5'inci avans ödemelerini pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Üreten Türkiye'nin emektarlarına hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!

Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Tam 184 koyun telef oldu! Facianın nedeni korkunç
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı

Asgari ücreti bilen uzman hesapladı! İşte emekli için zam hesabı
Ted Bundy'nin 52 yıl önceki bir cinayeti daha aydınlatıldı! Emniyet müdürünün 17 yaşındaki kızını öldürdüğü DNA ile belirlendi

Ted Bundy'nin bir kurbanı daha çıktı! Emniyet müdürünün kızıymış
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler

Tutuklanan öğretmene seslendi: Alnına ve kalbine yaptıracağız!