Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında ekimde üretici ve yatırımcılara 485 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi.

IPARD-III Programı kapsamında toplam 485 milyon lira tutarındaki ekim ayı destek ödemesini hesaplara aktardıklarını belirten Yumaklı, "Kırsal kalkınmayı güçlendiriyor, üreticimizin ve yatırımcımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemize, üreticilerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, üretici ve yatırımcılara, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 243 milyon 506 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 155 milyon 319 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye ilişkin yatırımlar için 70 milyon 853 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında da 15 milyon 388 bin lira destek sağlandı.

Kaynak: AA