Bakan Yumaklı, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım tarihinin bir milletin özgüveninin yeniden doğduğu, siyasetin rotasının değiştiği bir milat olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle, 23 yıldır tarımdan savunmaya, ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldığına işaret eden Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, geçmişin mirasıyla geleceğin ideali arasında köprü kuruyor, eser ve hizmet siyasetimizle ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla milletimiz için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.