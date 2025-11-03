Haberler

Bakan Yumaklı, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümünüyle ilgili, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, geçmişin mirasıyla geleceğin ideali arasında köprü kuruyor, eser ve hizmet siyasetimizle ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla milletimiz için durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım tarihinin bir milletin özgüveninin yeniden doğduğu, siyasetin rotasının değiştiği bir milat olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle, 23 yıldır tarımdan savunmaya, ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldığına işaret eden Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, geçmişin mirasıyla geleceğin ideali arasında köprü kuruyor, eser ve hizmet siyasetimizle ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla milletimiz için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
