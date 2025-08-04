Bakan Yerlikaya: Dolandırıcılık Operasyonunda 44 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya: 6 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık, 24'ü tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel