Bakan Yerlikaya: Dolandırıcılık Operasyonunda 44 Şüpheli Yakalandı

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Jandarma, 6 ilde düzenlediği operasyonlarda 1 milyar TL'lik işlem hacmine sahip 44 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 24'ü tutuklandı.

Bakan Yerlikaya: 6 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık, 24'ü tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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