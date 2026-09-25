Bakan Yardımcısı Uçarmak, Bakü'de 40 milyar dolarlık karşılıklı yatırımı vurguladı

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(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldığını bildirdi. Uçarmak'ın, Türkiye ile Azerbaycan arasında 40 milyar dolara ulaşan karşılıklı yatırımlara dikkati çektiği, Orta Koridor'un ticaret ve lojistik açısından stratejik rolünü vurguladığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın 25-26 Eylül tarihlerinde Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu'na katılımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uçarmak'ın forum kapsamındaki konuşmasına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak, 25-26 Eylül 2026 tarihlerinde Bakü'de düzenlenen 2. Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu'na katılım sağlamıştır.

Forum kapsamında 'Güney Kafkasya ve Orta Asya Stratejik Ortaklıklarının Merkezinde Azerbaycan: Bölgesel İş Birliğinin İtici Gücü' başlıklı panelde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yardımcımız Uçarmak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü stratejik ortaklığa ve 40 milyar dolara ulaşan karşılıklı yatırımlara dikkat çekmiştir.

Bakan Yardımcımız Uçarmak ayrıca, Güney Kafkasya ile Orta Asya'yı küresel ticaretin merkezine taşıyan Orta Koridor'un stratejik rolüne değinerek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Zengezur Koridoru ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında atılan adımların söz konusu güzergahın güçlü bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Ayrıca ülkemizin ekonomik kapasitesi ve güçlü siyasi iradesiyle, 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışı doğrultusunda başta Azerbaycan olmak üzere bölge ülkeleriyle ticaret ve yatırım ortaklığını geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğini vurgulamıştır."

Kaynak: ANKA