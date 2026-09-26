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Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ'da Trakya model fabrikasını inceledi

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Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ'da Trakya model fabrikasını inceledi
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ'da yapımı süren Trakya model fabrikasında incelemede bulundu. İnan, Vali Recep Soytürk ile inşaat alanını gezerek kentin sanayisine yönelik verimlilik ve dijital dönüşüm çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ'da yapımı süren Trakya model fabrikasında incelemede bulundu.

İnan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile kentin sanayisinin yalın üretim, enerji, iş gücü ve ham madde verimliliği ile dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulan fabrikanın inşaat alanını gezdi.

Yetkililerden bilgi alan İnan, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da eşlik etti.

Kaynak: AA
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