Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye finale katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, kendisini yetiştiren, ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyeti yüksek bir gençliğin geldiğini söyledi.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "10. Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın Türkiye finalinde yaptığı konuşmada, 30 binin üzerinde öğrenciyle etkileşim halinde bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bütün alanlarda gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının "gençlerin bakanlığı" olduğunu her zaman ifade ettiklerini anlattı.

Eminoğlu, 2002'ye kadar Türkiye'de 9 gençlik merkezi olduğuna işaret ederek, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle 500'ün üzerinde 600'e yakın gençlik merkezinden bahsediyoruz." dedi.

Gençlik kampları, üniversitelerdeki genç ofisler ile yurtların sayısının arttığını belirten Eminoğlu, "1 milyon kapasitenin üzerine çıktı. Birçok alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı sahada görünürlüğü olan, gençlere dokunan bir bakanlık." diye konuştu.

Bu sene 200 binin üzerinde öğrenciyi kamplarda misafir ettiklerini anlatan Eminoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle şu ana kadar yaklaşık 80 bin genci Çanakkale'de misafir ettiklerini, yıl sonuna kadar bu rakamın 110 bine ulaşacağını kaydetti.

Eminoğlu, Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye finalistlerinin bugün belli olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Marifet iltifata tabidir, dolayısıyla bir ödül var günün sonunda. Bu çalışmalar, kaybedeni olmayan yarışmalar. Bütün öğrencilerimiz heyecan, motivasyon, azim ortaya koydular. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de kültür, sanat yarışmaları başta olmak üzere bütün projelerimize gençlerimizi bekliyoruz."

Türkiye'de gençlerin "Z kuşağı" şeklinde sınıflandırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Eminoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Gördüğümüz manzara çok güzel. Türkiye'nin dört bir tarafından gençlerimiz tabiri caizse gümbür gümbür geliyorlar. Heyecanı yüksek, motivasyonu yüksek, daha bilinçli, daha şuurlu, daha olaylara vakurlu şekilde yaklaşan bir gençlik geliyor. Kendisini yetiştiren, ulusal, uluslararası arenada temsil kabiliyeti yüksek bir gençlik geliyor."

Eminoğlu, bu anlamda başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere tüm birimlerdeki sorumluların gençliğe hizmet etmek için canla başla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da yarışmanın önemine işaret ederek, gençlerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kim Bilir?" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın lise kategorisinde Bursa Nilüfer Gençlik Merkezinden Alperen Şengül, Taha Ulu ve Gencay Genç'ten oluşan takım birinci oldu.

Üniversite kategorisinde ise Balıkesir Sındırgı Gençlik Merkezinden Mustafa Yılmaz, Cemal Yılmaz ve Ali Aziz Durmuş'un yer aldığı takım birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrenciler, yurt dışı gezisiyle ödüllendirildi.

Programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.