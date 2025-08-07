Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bolu'da Gönüllü Gençlerle Hasat Etkinliğine Katıldı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bolu'da düzenlenen 'Gönüllü Hasat' etkinliğinde gönüllü gençlerle bir araya gelerek ahududu ve çilek hasadı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bolu'da "Gönüllü Hasat" etkinliğine katılarak gönüllü gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yedigöller Gençlik Merkezi gönüllüleriyle Bolu'nun Çivril köyünde ahududu hasadı, Karaçayır Gençlik Merkezi bahçesinde ise çilek hasadı yapıldığı bildirildi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu'nun gönüllü gençlerle tarlaya girerek hasat çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada, gençlerle sohbet eden Eminoğlu'nun gençlerin emeklerine ortak olduğu belirtildi.???????

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
