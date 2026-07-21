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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Eskişehir Valisi Yılmaz'a ziyaret

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek kentteki ulaştırma ve altyapı yatırımları ile projeleri ele aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyraz'a ziyaretinde TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile TÜRASAŞ Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun da eşlik etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede, Eskişehir'de yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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