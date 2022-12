Bakan Yanık: Engellilere özel ürün ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanması, ihtiyaçları karşılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne katıldı. Bakan Yanık zirvede yaptığı açılış konuşmasında, toplumsal kalkınmanın anahtarını kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayış olarak gördüğünü belirtti. Bakan Yanık, "Bu anlamda hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması esas önceliğimizdir. Toplumun her kesimi kendini güvende hissetmeli ve toplumun her bir ferdi fırsatlar noktasında eşit imkanlara sahip olmalıdır. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır sosyal politikalarımızı bu vizyonla oluşturuyor, sosyal hizmet modellerimizi bu bakışla geliştiriyor, vatandaşlarımıza ulaşmasında bu anlayışla hareket ediyoruz. Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve etkin bir şekilde katılmaları için çalışmalarımızı, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bu çalışmalara katkı sunacak her bir etkinliği önemli görüyoruz. Engelsiz Yaşam Fuarı da bu nedenle önemli, ayrı bir değer taşıyor" dedi.

"İHTİYAÇLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"