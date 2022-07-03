Bakan Varank Van'dan açılış ve temel atma törenlerine katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Mustafa Varank, Van'da 8 fabrika tahsisi ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile 8 fabrika tahsisi, Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma törenine katılmak üzere Van'a geldi. Bakan Varank, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Varank, daha sonra Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma törene katıldı. Van'da üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunan devasa yatırımların açılışını yaptıklarını belirten Varank, "Geçen ay Diyarbakır Zerzevan'da ateşlediğimiz bilim ve teknoloji meşalesini Van'a da taşımış olacağız. Böylece bir yandan şehrinizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken, diğer yandan gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, kalkınma sürecini daim kılacağız. Çünkü biz bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz. Terör belasını bu topraklardan temizlemişken bir daha asla eski karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz. Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri ve yandaşları tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Varank daha sonra İskele Sahil Bandı 2. Etap Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, Ak Parti ve Van Valiliği'ne ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel