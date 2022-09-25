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Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle basketbol oynadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle basketbol oynadı.

Bakan Varank, önceki gün Adıyaman Besni Millet Bahçesi'ndeki "Gençlik Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Varank, burada gençlerle görüştü, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerin basketbol oynama isteğini geri çevirmeyen Varank, basketbol sahasında gençlerle maç yaptı.

Bakan Varank, 5-5 berabere biten maça ilişkin "Dostluk kazandı." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Mustafa Varank basketbol Adıyaman gençlik Güncel Haberler

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