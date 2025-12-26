Bakan Uraloğlu: Hatay Havalimanı'ndaki tüm çalışmalar 2026'da tamamlanacak

BAKAN URALOĞLU YATIRIMLARI İNCELEDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun- Antakya Otoyolu şantiyesini, 6'ncı Bölge Deprem Konutları'nın bağlantı yollarını, Habibi Neccar Kavşağı'ndaki çalışmaları ve Defne Deprem Konutları'nın bağlantı yollarını inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "İskenderun ile Hatay'ı otoyol standardında bağlayacak olan tünellerin birini bitirdik, beton işlerine devam ediyoruz. Hatay'ın içerisinde artık yeni bir imar planı var, imar planı sil baştan düzenlendi. Buna bağlı olarak bütün tarihi bölgeler, ıslak bölgeler, dere yatakları, elbette toplu konut alanları bu anlamda planlandı ve toplu konut alanlarındaki 7 bölgedeki yolların yapılma görevi de Karayolları Genel Müdürlüğümüze verildi. Bu 7 bölgede yolların altyapısından, her türlü hizmet, kanalizasyonundan su hattına, deşarj hattına, enerji ve haberleşme altyapılarına kadar, üstündeki üstyapısıyla, asfaltıyla, çizgisiyle, levhasıyla ve yine farklı seviyeli kavşaklarıyla bunları 7 bölgede çalışmasını yürütüyoruz. Toplam 140 kilometrelik bir çalışma var deprem konutlarının bağlantısını sağlayan. Bugüne kadar 102 kilometrelik kısmını bitirdik ve vatandaşların kullanımına açtık. Yeni teslim edilecek konutlarla beraber geri kalan 38 kilometreyi de önümüzdeki aylarda gidererek herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemiş olacağız" dedi.

'ÇOK KIYMETLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kentte yapımı devam eden projeleri anlatan Bakan Uraloğlu, "Bir taraftan İskenderun'dan Hatay'ı otoyolla birbirine bağlarken hemen otoyolun bittiği yerde mevcut 2 şerit, 2 geliş 4 şerit olan mevcut devlet yolunu 3 gidiş, 3 geliş, 6 şeride çıkararak buradaki potansiyel trafik hacmini de yönetmiş olacağız. Yine ilk etapta düşündüğümüz 8 farklı seviyeli kavşak vardı. Bunların 6 tanesini de bitirdik, hizmete açtık. Önümüzdeki yılın ilk aylarında diğer 2'sini de bitirerek onları da hizmete açmış olacağız. Burada depremden sonraki süreçte, gerçekten birkaç yıl Hatay'a gelmeyen bir hemşerimiz veya vatandaşımız buraya geldiğinde çok farklı bir Hatay görecek ki artık görmeye başlamıştır. Toplu konutlarıyla, modern ulaşım sistemleriyle, otoyoluyla, Amanos Dağları'ndan yapacağımız 3 tüp hızlı demir yolu ve yine otoyol bağlantısıyla beraber sadece Hatay'ımıza, bölgemize değil, hatta hatta sadece Türkiye için değil, Suriye dahil, Orta Doğu dahil çok kıymetli projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞHATAY,