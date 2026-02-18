Haberler

Bakan Uraloğlu: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 16 Şubat Tarihinde 44 Bin 467 Yolcuyla Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuyla rekor kırdığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 28,6 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın önceki rekorunu 6 Ekim 2025'te 42 bin 921 yolcu ile kırdığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.

"Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor"

Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın, birçok "en"i bünyesinde barındıran İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."

