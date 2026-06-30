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Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Türkiye-AB Bağlantısallık Platformu 2. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu 2'nci Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırlayarak Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantısallık Platformu 2'nci Toplantısını gerçekleştirdik. Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi'nin çıktıları doğrultusunda ortak projelerimizi daha da ileri taşıyacak iş birliğimizi ele aldık. Orta Koridor'un taşıma kapasitesini artıracak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumunu daha da pekiştirecek ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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