Bakan Soylu: Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (2)

ÇERMİK'TE KONUŞTU

Çüngüş'teki programının ardından Çermik ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada esnaf ziyareti yaptı, AK Parti ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun yıllardan beri ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, Irak'tan Suriye'ye kadar neredeyse Amerika'nın Avrupa'nın baskısı altında kaos, istikrarsızlık, kargaşa bunların hepsini yaşadı. Son 2,5 yılda hiçbirimiz maske takacağız, birbirimizle tokalaşamayacağız, sağlıktan dolayı sokağa çıkma yasağı olacak, diye düşünmezdik. Bugün Avrupa Birliği'nin bir temsilcisi kendilerini eleştiriyor. Diyor ki; 'Enerjiyi Rusya'ya bağladık. Amerika'ya bağladık. Çocuk yapmadığımız yetiştirmediğimiz için istihdamı da Ortadoğu'ya bağladık.' Vizyonları bu kadar. Dünyada bütün bunların çok kısa sürede başımıza gelebileceğini hiç kimse tahmin etmiyordu. Avrupa ve Amerika buğdaya ihtiyaç duyacak, Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelecek. Diyecek ki, Allah'ını seversen Rusya ile Ukrayna'yı anlaştır da şu buğday krizini çöz. Hayatta Türkiye'nin ayağına gelmezlerdi. Biz ayakta durduğumuz için tıpış tıpış Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler. Erdoğan bütün dünyaya o gıda krizinin nasıl çözülebileceğini gösterdi. Güya Amerika, Irak'a demokrasi getirecekti. Bugün orada kardeşlerimiz sıkıntılı. Bize sadece Diyarbakır'ın Çermik'in huzuru yetmez. Bize Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da çocuklarımızın üniversiteye gitmesi yetmez. Eğer Suriye, Şam, Irak, Bağdat, Erbil, Afganistan, Pakistan huzur içerisinde olmazsa Amerika eliyle bu ülkeleri karıştırırlarsa o istikrarsızlık her ne kadar huzurlu olursak olalım, yarın gelip bizi de bulacaktır. Tayyip Erdoğan'a ne derlerse desinler. Tarih Erdoğan'ı kendi ülkesini sadece kalkındırmak için mücadele eden, dik gezen adam, diye yazacak. Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı söylediğimiz bir söz yok. Ona adım attırmadığımız zaman, çocuklarımız okula gidiyor. Çocuklarımız mühendis, doktor, avukat oluyor. Bir taraftan Diyarbakır'ı bir taraftan Doğu ve Güneydoğu'nun yıllarca geri kalmış olmasının tarihini başka bir tarihe koymuş olduk. Bunu hep beraber sağlıyoruz. Eğer bizim milletimize inanmasak, güvenmesek, Amerika'ya güvensek onların büyükelçileriyle masada bu ülkeyle ilgili pazarlık yaparsak, bu ülkenin başından dert eksik olmaz. Ne öldürür ne de oldururlar. İkisinin ortasında bizi yıllarca götürürler dedi.

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,