Bakan Soylu: Daha önceki uygularımızda olduğu gibi eşya yardımı yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, eşya almak için ağır hasarlı evlere kısa süreli de olsa girişlerin yasak olduğunu belirterek, "Daha önceki uygularımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, eşya almak için ağır hasarlı evlere kısa süreli de olsa girişlerin yasak olduğunu belirterek, "Daha önceki uygularımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. Bir çalışma yapılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Soylu, 21 Şubat'ta Hatay Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerden sonra 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 18'i ağır 562 kişinin yaralandığını söyledi. Hatay'da şu an 5 enkaz kaldığını dile getiren Bakan Soylu, "5 enkaz da bitince arama- kurtarma çalışmaları sona erecek. Dün akşamki deprem olmasaydı, bu çalışma bugün itibariyle sonuçlanmış olacaktı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananın sadece deprem olmadığını aktararak, "Çünkü bu deprem bölgesine gelenler, bunun depremle dahi izah edilemeyeceğini söylüyorlar. İki büyük deprem ve dün akşamki deprem alelade bir deprem değildir. Buradan siyaset çıkarmaya çalışanlar olacaktır. 'Acaba buradan bir siyasal çıkar elde edebilir miyiz?' diyenleri görüyoruz. Birileri eline kamera almışlar, birileri eline el feneri almış 'nerede eksik görsem de kamuoyuna paylaşsam' diye dolanıyorlar. Şunun altını çizerek söylüyorum, başka bir ülke bu depreme yakalansaydı, devlet ve milleti bu kadar kenetlenemezdi. Hollanda'nın 3 büyüklüğündeki bir alana devlet hemen müdahale etmiştir. Elbette eksik bulacaklardır. Onların belediyeleri AFAD'ın emri altındadır bir afet zamanında. Kaç saatte gelmişlerdir? Kimse vicdansızlık etmesin. 301 bin çadır dağıtıldı. Çadır sevkiyatımız devam ediyor. 2 ayın sonunda 100 bin konteyner şehirde yaşam başlayacaktır. Alımlar başlamıştır. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.