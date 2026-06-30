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Bakan Şimşek: Gençler ve Kadınlar Olmak Üzere İstihdamı Destekleyen Programları Güçlendiriyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında istihdamın 285 bin kişi arttığını, işsizlik oranının yüzde 8,2 olduğunu açıkladı. Gençler ve kadınlar için istihdam programlarının güçlendirileceğini belirtti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında istihdamın aylık 285 bin kişi arttığını, işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in bugün açıkladığı İşgücü İstatistikleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, mayıs ayında istihdamın aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde yatay seyrettiğini kaydetti.

İstihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarını uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, "Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz. Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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