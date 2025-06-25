Bakan Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti ve final serisindeki mücadele eden Beşiktaş Fibabanka'yı da kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde rakibini dördüncü kez mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final serisinde mücadele eden Beşiktaş Fibabanka'yı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel
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