Bakan Nebati: "Kadınların iş gücüne katılımını arttırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamıza eğitimi alıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Nebati: "Kadınların iş gücüne katılımını arttırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamıza eğitimi alıyoruz"

AA - Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kürsüyü çıkması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ADANA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kürsüyü çıkması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ADANA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu. (1)

AA / Koray Kılıç - Güncel

Nureddin Nebati Halkbank Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title