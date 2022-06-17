Bakan Nebati: "Kadınların iş gücüne katılımını arttırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamıza eğitimi alıyoruz"
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kürsüyü çıkması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ADANA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kürsüyü çıkması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ADANA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu. (1)
AA / Koray Kılıç - Güncel