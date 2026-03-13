Bakan Kurum, BM Ticaret Konferansı Genel Sekreteri Grynspan ile Görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de BM Ticaret Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Grynspan ile biraraya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Ticaret Konferansı Genel Sekreteri Sayın Rebeca Grynspan ile bir araya geldik. Sayın Grynspan'e, Türkiye olarak küresel ticaretin daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi yönündeki çabaları desteklediğimizi belirttim. Ev sahipliği yapacağımız COP31'in, küresel iklim hedefleri ile kalkınma ve ticaret politikaları arasında uyumu güçlendirmek için önemli bir fırsat olacağını ifade ettim. Sayın Sekreter'e bu verimli görüşme için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka açıklamada da, Küresel Bakü Forumu vesilesiyle BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İklim diplomasisi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve COP sürecine yönelik yaklaşımımızı paylaştık. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da kurulacak bölgesel ofisin de katkısıyla BM-Habitat ile iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA