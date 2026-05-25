Haberler

Bakan Kurum: Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı

Bakan Kurum: Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta TOKİ sosyal konut projeleriyle dar gelirli ailelerin ev sahibi olduğunu belirterek, projelerin devam edeceğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Zonguldak'ta Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

'BİR SENE BOYUNCA TAKİP ETTİK'

Görüntülerde yer alan ev sahibi Bayram Soylu, "'Ya Allah ya bismillah; bir ümit' dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. 'Bana çıkmaz aman yazılmayayım' diye bir düşünceye kapılmasınlar" dedi.

Başka bir hak sahibi Hatice Kaya, TOKİ konutlarının sosyal donatıları ve parklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız akşam karanlık çökeceğe kadar oynarlar. Sabah kalkar yine gelirler. Yani herkes burada yer, içer, düğünlerini de yapar eğlencelerini de yapar" diye konuştu.

Ev sahiplerinden Serkan Çoban ise ödeme kolaylığına dikkat çekti. Çoban, "TOKİ'nin en güzel yanı kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Yani devlet evi yapıyor, sen içine oturuyorsun. Burada hani yaptığın anlaşmaya göre 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sözleşme yapıyorsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Eskişehir'de kaybolan 15 yaşındaki küçük kızdan iyi haber

Şehir alarma geçmişti! Kaybolan 15 yaşındaki Yağmur'dan iyi haber
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sonrası ülkede yankı uyandıran ölüm
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var