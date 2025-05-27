Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın Tarihi Kapalı Çarşısı'nın Restorasyonunu Duyurdu

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın Tarihi Kapalı Çarşısı'nın Restorasyonunu Duyurdu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yıkılan alanların temizlendiği ve taş yapılardaki çatlakların onarıldığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve restorasyon çalışmaları süren Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kapalı Çarşı'nın restorasyonu kapsamında ilk etapta yıkılan alanlar temizlendiği ve deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlakların onarılarak güçlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, restorasyon çalışmalarında taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekibin görev yaptığı kaydedildi.

Bakan Murat Kurum, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Kapalı Çarşı'ya ilişkin, "Sadece bir yapıyı değil, hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak." değerlendirmesini yaptı.

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek." ifadesini kullandı.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da çalışmaların başlatıldığını aktaran Sezgin, kısa sürede restorasyon çalışmalarının tamamlanarak Kahramanmaraş ekonomisine ve tarihine geri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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