Bakan Kurum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul etti.

Bakan Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyareti için teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.