Haberler

Karbon Piyasasının Hukuki Çerçevesi Belirlendi

Karbon Piyasasının Hukuki Çerçevesi Belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan Emisyon Ticaret Sistemi yönetmeliğiyle karbon piyasasının hukuki çerçevesinin belirlendiğini açıkladı. Bu adımın yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda atıldığını belirten Kurum, yeşil dönüşüm sürecinin hızlanacağını, uluslararası ticarette rekabet gücünün korunacağını ve yeşil istihdamın artacağını ifade etti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan Emisyon Ticaret Sistemi yönetmeliğiyle karbon piyasasının hukuki çerçevesinin belirlendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emisyon ticaret sistemine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Emisyon Ticaret Sistemi ile yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adımın atıldığını belirten Kurum, karbon piyasasının hukuki çerçevesinin belirlendiğini kaydetti.

Kurum paylaşımında, "Yeşil dönüşüm sürecimiz hızlanacak, uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz korunacak, yeşil istihdam daha da hız kazanacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı

O küfürleri neden ettiği ortaya çıktı
Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları
Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan küçük Arif'ten haber var
Çorum'da mezarlıkta yaşayan kadına belediyeden sıcak yuva

65 yaşında mezarlıkta yaşıyor: "Onlarla dertleşiyorum"
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı