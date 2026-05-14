Bakan Kurum: "Çin ile Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Şehirler Alanında Tecrübe Paylaşımını Artırıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları kapsamında China Energy Engineering Group'u ziyaret ederek yenilenebilir enerji, akıllı şehirler ve teknoloji transferi konularında iş birliğini artırdıklarını duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları kapsamında dünyanın en büyük enerji şirketlerinden China Energy Engineering Group'u ziyaret ettiklerini açıklayarak, "Çin ile yenilenebilir enerji ve akıllı şehirler alanında tecrübe paylaşımını artırıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan China Energy Engineering Group'u ziyaret ettik" dedi.

Kurum, "Yalnızca enerji alanında değil, küresel çapta büyük altyapı projeleri de yürüten Çin Enerji Grubu ziyaretimizde; yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi, finansman ve ortak girişim modellerine dair bilgi aldık. Daha yaşanabilir şehirler için tecrübe paylaşımını artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

