Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu. Biz 8,9 milyar seviyesinden bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak, 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var. Allah'ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 'Belediye Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 7'nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yer aldı. Bakan Kurum, dünyanın bugün iklim değişikliği, savaş, göç, kuraklık gibi pek çok problemle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "İnsanımız, bu problemlerden kaynaklı afetler nedeniyle acılar çekmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte gelen yeni insan modeli; insanlığın erdemlerini tahrip ettiği gibi, bizlere emanet olan doğanın ve şehrin de tahribatına neden olmuş, dahası tabiatın dengesine adeta savaş açmıştır. Karadeniz'imizde seller, Akdeniz'imizde yangınlar çıkıyor. Denizlerimizde hiç alışık olmadığımız müsilaj ve kirlilik yaşıyoruz, balıklarımız nefes alamadıkları için can çekişiyor. Görüldüğü üzere artık bir belediyecinin işi, bundan 5 yıl öncesine göre daha zordur, daha çetindir" dedi.

Kurum, mart ayı itibarıyla belediyeler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralayacaklarını söyledi. Kurum, "Bu ülkenin belediyeleri ne zor günler gördü kardeşlerim? Ne acıdır ki, 2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu. Açık söylüyorum, bu rakam AK Parti iktidarlarının tek bir projesinin bedeline denk bir rakam. Biz 8,9 milyar seviyesinden bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak, 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var. Allah'ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi çok güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız. Bu başarı hikayesini sizlerle birlikte yazacağız, sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır, dinamosu ise sosyal belediyecilik ruhudur" dedi.