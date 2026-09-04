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400 milyon avroluk çevre yatırım paketi

400 milyon avroluk çevre yatırım paketi
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Bakan Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşmayla yaklaşık 400 milyon avro değerinde, atıksu arıtma ve altyapı projelerini içeren yatırım paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

(ANKARA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 400 milyon avro değerinde yatırım paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Anlaşma kapsamında yürütülecek projelere değinen Kurum, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri başta olmak üzere yaklaşık 400 milyon avroluk yatırım paketini hayata geçireceklerini bildirdi.

Kurum, "Çevre yatırımlarımıza, şehirlerimizin altyapısının güçlendirilmesine ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımıza önemli katkılar sunacağız. Bu sürecin hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımızın, İller Bankamızın ve ilgili tüm kurumlarımızın kıymetli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmamızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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