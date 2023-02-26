Bakan Kirişci: Türkiye Genelinde 6 Milyon Hektar Alanda Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde 8 milyon 780 bin 235 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yürütüldüğünü, 3 bin 950 yerleşim birimi ve 6 milyon 152 bin 653 hektar alanda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde 8 milyon 780 bin 235 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yürütüldüğünü, 3 bin 950 yerleşim birimi ve 6 milyon 152 bin 653 hektar alanda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve etkin kullanımı içim yapılan çalışmalardaki son durum, arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığı köy sayısı, yapılan toplulaştırma çalışması nedeniyle hakkında açılan dava sayıları ve toplulaştırma sürecinin ne zaman tamamlanacağı konularında verdiği soru önergesini yanıtladı.

Kirişci, tarımsal üretim potansiyeli yüksek; erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovaların, il toprak koruma kurulunun görüşü alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile 'koruma alanı' olarak belirlendiğini belirtti.

"440 ADET BÜYÜK OVA 'KORUMA ALANI' OLARAK BELİRLENDİ"

Bugüne kadar 72 ilde yaklaşık 9,3 milyon hektar alanı kapsayan 440 adet büyük ovanın 'koruma alanı' belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandığını kaydeden Bakan Kirişci, yeni koruma alanı belirleme çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

"8 MİLYON 780 BİN 235 HEKTAR TARIM ARAZİSİ TOPLULAŞTIRILACAK"

Ülke genelinde 8 milyon 780 bin 235 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yürütüldüğünü açıklayan Kirişci, 3 bin 950 yerleşim birimi ve 6 milyon 152 bin 653 hektar alanda çalışmaların tamamlandığını, 2 bin 798 yerleşim birimi ve 2 milyon 627 bin 582 hektar alanda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"ARAZİLERİN PARÇALANMASI ÇOK YÖNLÜ SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİR"

Bakan Kirişci'nin önergeye verdiği yanıtı değerlendiren Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmalarının 1961 yılında başlatıldığını hatırlattı. Gürer, 2019 yılına kadar 3,77 milyon hektar alanda toplulaştırma tescilinin tamamlandığını belirtti. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi sonucu bu arazilerin küçülüp parçalandığına işaret eden Gürer, arazilerin parçalanmasının hem verim açısından hem da arazilerde tarımsal üretimde iş gücü ve makine ekipmanlarının daha çok kullanılmasına neden olması bakımından çok yönlü sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

"TOPLULAŞTIRMA GEREKLİ, ANCAK ADİL VE DÜZENLİ YAPILMASI DA ŞART"

Gürer, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili yargıya intikal eden dosyalarının çokluğuna da dikkat çekerek, toplulaştırmanın gerekli olduğunu, ancak bunun adil ve düzenli bir şekilde yapılmasının da şart olduğunu ifade etti.

"ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI UZUN YILLAR SÜRECEK"

Gürer, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Öyle anlaşılıyor ki bu çalışmalar çok daha uzun yıllar sürecek. Rakamsal verilere bakıldığında, henüz tamamlanmamış 2 milyon 627 bin hektar alan var. 2021 yılında soru önergemize verilen yanıtta, 3 milyon 360 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı. 2022 yılında aynı konuyla ilgili önergeye verilen yanıtta ise 2 milyon 627 bin hektar alanda çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Başka bir ifadeyle yılda ortalama 600 bin hektar alanda çalışmaların tamamlanabildiği göz önünde bulundurulursa tüm çalışmaların tamamlanmasının uzun yıllar süreceği öngörülebiliyor."