Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurdu açıklaması: Hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı. Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" diye konuştu.