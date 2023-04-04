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Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurdu açıklaması: Hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak

Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurdu açıklaması: Hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak

Güncel Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı. Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremler sonrası depremzedelerin barınma ihtiyacını kullanmak üzere kullanıma açılan KYK yurtlarına ilişkin alınan yeni kararlar hakkında konuştu.

HEM ÖĞRENCİLERE HEM AFETZEDELERE HİZMET VERECEK

Kasapoğlu, KYK yurtlarının öğrenciler için yeniden planlandığını açıklayarak yurtlarımız hem depremzedelere hem öğrencilerimize hizmet edeceğini duyurdu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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