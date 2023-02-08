Bakan Karaismailoğlu: 'Adıyaman'da 896 vatandaşımızı kaybettik, 400 yaralımız var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, can kayıplarının artmamasını dilediklerini belirterek, " Adıyaman'da 896 vatandaşımızı maalesef kaybettik, 400 yaralımız var. İlk gün olayın erken saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş kurtarma çalışmaları düzene girdi." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Depremin etkilediği bütün bölgelerde, diğer bakanlarla koordine olarak, vatandaşlarla birlikte bu afetin üstesinden gelmek ve enkaz kaldırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, can kayıpları ve yaralılar nedeniyle üzüntülerinin çok büyük olduğunu söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Karaismailoğlu, "AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ağabeyimizi de maalesef depremde kaybettik, bugün cenazesini defnettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Adıyaman'da ve depremden etkilenen bütün bölgelerde çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinesinde bölgedeki bütün yardım ekipleriyle topyekun mücadele ettiklerini vurguladı.

Can kayıpları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Can kayıplarımızın artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman'da 896 vatandaşımızı maalesef kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sayının artmasından endişe ediyoruz. Gelen bütün kurtarıcı ve ekipmanları, hemen bölgeye ve enkaza sevk ediyoruz. İlk gün olayın erken saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş kurtarma çalışmaları düzene girdi." ifadesini kullandı.

"Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu trafiğe açıldı"

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) kara yollarının ayakta kalması için önemli çalışmalar yaparken AFAD'a lojistik destek verdiğine değindi. Ülkede kışın etkisini gösterdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, KGM'nin kardan ve buzlanmadan dolayı kapanan yolları açmak için de yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

Bölgenin önemli yollarından olan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun depremde hasar gördüğünü hatırlatan Karaismailoğlu, bugün itibarıyla tüm tedbirlerin alındığını ve çalışmaların tamamlandığını, yolun trafiğe açıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, havalimanlarının Hatay dışında son derede aktif olduğunu belirterek, "Hatay'da pistimiz, depremden oldukça fazla etkilendi, orada çalışmalara başladık. Diğer havalimanlarımız özellikle Adıyaman'da, Elazığ'da, Malatya'da, Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta intikaller yoğun şekilde devam ediyor. Havalimanlarımızın koordinasyonunu yoğun şekilde sağlıyoruz, o yüzden lojistik desteğimizi büyük oranda havalimanlarından sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımızdan yolları meşgul etmemelerini rica ediyoruz"

Devletin, bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, ülke olarak bu afetin de üstesinden gelineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli kendilerinden bilgi aldığını ve diğer bakanları da koordine ettiğini aktaran Karaismailoğlu, ölü sayısının artmamasını dilediklerini ifade etti. Deprem bölgesine gönüllü akını olduğunu ancak daha çok uzman ekipleri beklediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, iş makinelerinin yoğun şekilde bölgeye intikal ettiğini vurguladı. Yiyecek ve içecek konusunda ilk gün biraz sıkıntı yaşansa da şu anda yeterli olduğunu belirten Karaismailoğlu, bunun koordinasyonunu sağlıklı şekilde sağlamak için bölgede olduklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, vatandaşlardan deprem bölgesinde yardım ekiplerine ve iş makinelerine yardımcı olmalarını isteyerek, "O yüzden vatandaşlarımızdan yolları meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Özellikle karlanma, buzlanma çalışması yapan KGM ekiplerine mutlaka yardımcı olsunlar ve mümkün olduğunca bireysel olarak yola çıkmasınlar. Zaten hava yolunu THY ve Pegasus ve diğerleri açtılar. Hava yolunu çok kolay ve rahat şekilde koordine etmekteyiz ancak kara yolundan gelen ekiplerimize yardımcı olmalarını diliyoruz. Devlet ve millet el ele vererek, bu işin de kısa sürede üstesinden gelerek, eski günlere dönmek için yoğun çaba sarf etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.