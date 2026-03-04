Bakan Kacır: Türkiye, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi savunma sanayini oluşturamayan milletlerin bu dönemde tutulma şansının olmadığı bir dünyadayız. Böylesi bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, güçlü üretim kapasitesi, derinleşen teknoloji ekosistemiyle, sahada inisiyatif alan, kendi rotasını çizen, ilkelerinden asla taviz vermeyen, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli etkinliklere katılmak ükere Kocaeli'ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, burada Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2025 yılında yürütülen Anadoludakiler Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı (1-4) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (5-6) kapsamında destek almaya hak kazanan 6 adet projenin sözleşmesinin imza törenine katıldı.

'İHRACATIMIZI 273 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK'

Valilik ziyareti sonrası AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda geçen Bakan Kacır, İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'aşk ilen koşan yorulmaz' diyerek ülkemizin her bir köşesini ihya etmek için canla başla hep birlikte gayret ediyoruz. Hep birlikte adeta bir demokrasi ve kalkınma destanı yazıyoruz. Üretimde ve teknoloji geliştirmede hamdolsun rekorlara imza atıyoruz. 23 yılda sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardık" dedi.

'TÜRKİYE, MASADA SÖZÜNÜN AĞIRLIĞINI HİSSETTİREN BİR ÜLKEDİR'

Dünyadaki gelişmelere de değinen Bakan Kacır, "Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle, dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve rekabetçi şekilde ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısını inşa ettik. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa liderliğine taşıdık. Bugün dünyada acımasız bir bölüşüm savaşı yaşanıyor. Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi savunma sanayini oluşturamayan milletlerin bu dönemde tutulma şansının olmadığı bir dünyadayız. Böylesi bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, güçlü üretim kapasitesi, derinleşen teknoloji ekosistemiyle, sahada inisiyatif alan, kendi rotasını çizen, ilkelerinden asla taviz vermeyen, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

