Bakan Kacır: Türk kadınlarının gerçek potansiyelini harekete geçirecek zemini oluşturmak ortak hedefimiz

SANAYİ ve Ticaret Bakanı Mehmet Faith Kacır, KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin açılışında konuştu. Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda bilimde teknolojide, Ar-Ge'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim etmiş bir Türkiye için Türk kadınlarının gerçek potansiyelini harekete geçirecek zemini oluşturmak ortak hedefimiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin açılış programına katıldı. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kadın ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ziya Taşkent kadın girişimciler ve davetliler katıldı.KADEM İnovasyonda Kadın Programı kapsamında İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin resmi açılışı da yapıldı.Kadın Girişimciliği Raporu kamuoyuyla paylaşılırken, programla kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve görünürlüğünün artırılması, ekosistem paydaşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

'SON 23 YILDA 233 BİN KADIN ARAŞTIRMACIYA 32 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kadınların bilimde, teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte ve üretimde güçlü şekilde yer alması ülkemizin topyekün kalkınmasının teminatı. Türkiye Yüzyılı'nda bilimde teknolojide, Ar-Ge'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim etmiş bir Türkiye için Türk kadınlarının gerçek potansiyelini harekete geçirecek zemini oluşturmak ortak hedefimiz. Kadınlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarlarıyla toplumun her alanında hak ettikleri mertebeye adım adım ulaşıyor. Kadınlar hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabilme imkanını bu dönemde elde etti. Türk kadınlarının bilim ve teknolojideki geniş birikimi, yeteneklerini ve üretme azmi Milli Teknoloji Hamlemize güç katıyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimimizin 8 Turcorn'umuzun 5'i kadın girişimciler tarafından kuruldu. 115 teknoparkımızda faaliyet gösteren 13 binden fazla firmamızda 36 bin, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde ise 28 bin kadın çalışanımız var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; kadınların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri imkanları genişletecek adımları paydaşlarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında; son 23 yılda, 233 bin kadın araştırmacıya 32 milyar lira destek verdik. İftiharla söyleyebiliriz ki, uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz. KOSGEB Girişimcilik destekleri kapsamında; yine aynı dönemde 85 binden fazla kadın girişimciye 23,5 milyar lira katkı sunduk" dedi.

'2010'DAN BU YANA 947 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE EĞİTİM VERDİK'

Bakan Kacır, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile 2010'dan bu yana 947 bin kadın girişimciye eğitim verdik. Kalkınma ajanslarımız eliyle, kadın girişimciliğine yönelik 568 projeye 2,5 milyar lira kaynak sağladık. Bugün de kadınların toplumdaki varlığını adalet ve fırsat eşitliği zemininde güçlendiren kıymetli sivil toplum kuruluşu KADEM'in artık gelenekselleşen İnovasyonda Kadın Programı vesilesiyle birlikteyiz. Buluşma kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel mekanın, KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemindeki kadın varlığını güçlendireceğine inanıyorum. Merkezle kadın girişimcilerimiz fikirlerini yatırımcılarla buluşturma imkanına sahip olacak" diye konuştu.

'BAŞARILI MODELLERİN GÖRÜLMESİ GEREKİYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "KADEM'i kimi zaman adliyede mağdur bir hanımefendinin yanında görüyoruz kimi zaman başarılı bir hanımefendinin yanında görüyoruz. Kimi zamanda bu tür etkinliklerde özellikle kadınların önünü açan, onlara yardımcı olan etkinliklerde görüyoruz. Üretim alışkanlıklarımız değişiyor, tüketim alışkanlıklarımız değişiyor; pazarlama stratejileri değişiyor. Bu mekanda inanıyorum ki inovasyonda kadın kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkartacak. Kadınların yaptığı işlerde başarılı olduklarını biliyoruz görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün pozitif ayrımcılığına rağmen kadınların hala ticarette ve diğer alanlarda eksikliklerini de görüyoruz. Sihirli bir değnek yok. Başarılı modellerin görülmesi gerekiyor. Rol modellerin etrafına bir anlamda destek olması gerekiyor. Burada hem birbirleriyle etkileşim içerisinde hem de tecrübe paylaşımı noktasında bunu önemli ölçüde kendi çapında gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

'İHTİYAÇ DUYDUKLARI DAHA FAZLA İMKAN VE FIRSAT'

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezimizi nihayet açıyoruz. Aynı zamanda yeni merkezimiz, DemoDay programımıza da ilk kez ev sahipliği yapıyor. Attığımız bu iki önemli adım, yıllardır kadın girişimciliğini desteklemek adına sürdürdüğümüz çalışmaların yeni bir aşaması. Bu sene, İnovasyonda Kadın programının 10'uncu döneminde, uluslararası ölçekte büyüyerek 22 ülkeden toplam 429 başvuru aldık. StartupCentrum işbirliğiyle KADEM Kadın Girişimciliği Raporunu hazırladık. Raporumuzda, Türkiye'de teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları mercek altına aldık. Raporda oldukça dikkat çekici veriler var. Örneğin 2019-2025 yılları arasında yatırım alan her 4 girişimden birinde kadın kurucu ortak bulunuyor. 571 kadın kurucu, toplam 1,4 milyar dolarlık yatırım almış. Ancak 2025 yılında kadın kurucuların özel sektör yatırımlarındaki payı yüzde 19'da kalmış. Bu rakamlar bize aslında şunu söylüyor. Kadınların fikirleri, yetenekleri ve girişimcilik cesaretleri var. İhtiyaç duydukları şey, bu potansiyeli hayata geçirebilecekleri daha fazla imkan ve fırsat" dedi.

'GELİŞTİRDİKLERİ ÇÖZÜMLERİ, GELECEK HEDEFLERİNİ DİNLEYECEĞİZ'

Bayraktar, "Bu projeyle kadınların fikirlerini geliştirebildikleri, işlerini büyütebildikleri, yeni pazarlara ulaşabildikleri ve karar mekanizmalarında daha fazla yer alabildikleri bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz DemoDay de aslında kurmaya çalıştığımız bu ekosistemin önemli bir parçası. Birazdan farklı sektörlerde çalışan 20 kadın girişimcimizle tanışacağız. Geliştirdikleri çözümleri, kurdukları işleri, gelecek hedeflerini ve büyüme potansiyellerini dinleyeceğiz. Burayı, girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları desteğe tek bir çatı altında ulaşabilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarladık. Açık ofis imkanından danışmanlık ve mentörlüğe, yatırımcılarla buluşmalardan farklı destek mekanizmalarına kadar pek çok imkanı burada biraraya getirmeyi hedefliyoruz. Merkezimizde ayrıca 1 çocuk bakım odası da yer alıyor. Düzenlenecek etkinlikler kapsamında günlük ve profesyonel çocuk bakım hizmeti sunmayı da planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı